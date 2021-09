Sintetična droga v Rojanu

Lokalni policisti v civilu so v Rojanu minulo soboto po opozorilu o neobičajnem vrvežu mladih v neki stanovanjski stavbi na območju nekdanje tovarne Stock ustavili mladeniča. Opazili so ga, medtem ko je vstopil v palačo in kmalu zatem iz nje izstopil z naglico in sumljivim ravnanjem. Ustavili so ga na Trgu tra i Rivi, z osebno preiskavo so nato nadaljevali v kasarni. Pri sebi je imel nekaj doz kokaina in drugih prepovedanih substanc.

V stanovanju, kjer je kupil mamila, so lokalni policisti med hišno preiskavo našli več doz kokaina in marihuane, druge prepovedane substance ter razne pripomočke za pripravljanje drog. Med njimi je bilo tudi nekaj doz sintetične droge crack in ice oz. shaboo, izjemno nevarne substance, ki je do devetkrat močnejša od kokaina in lahko privede do odvisnosti že z enim samim odmerkom. Gram omenjene droge zadostuje za pripravo 40 odmerkov, vrednih po 20 evrov. Stanovalca, 23-letnega C.Z.D. so aretirali in sedi v hišnem priporu. Prepovedane substance in gotovino, približno 500 evrov, so zasegli.