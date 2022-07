SIOT: domačini ne verjamejo vodstvu

V nedeljo objavljeni intervju s predsednikom podjetja SIOT Alessiom Lillijem je med prebivalci dolinske občine vzbudil veliko zanimanje, a tudi precejšnjo mero skepse. Kot so zapisali v daljšem dopisu, ki ga je podpisalo 56 občank in občanov (njihove podpise hranimo v uredništvu), je krajevno prebivalstvo v 50 letih sobivanja s podjetjem »imelo veliko težav in številne od teh niso bile nikdar rešene«, zato so nad novimi načrti skeptični, prav tako pa tudi nad predsednikovimi besedami, da »je zaskrbljenost prebivalcev odveč«.

»Vodstvo družbe sploh ni smatralo za potrebno, da o novi kogeneracijski napravi obvesti krajevno prebivalstvo in občinsko upravo, prav tako ni nudilo vpogleda v podrobne načrte. Zvedeli smo le, da bo naprava s plinom segrevala vodo, da se bo petrolej hitreje pretakal po ceveh, obenem bo ustvarjala električno energijo za samooskrbo družbe. Niti besede o tem, da bosta ob napravi dva dimnika, visoka po 16 metrov,« so med drugim zapisali krajani.

