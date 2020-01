Širši pločnik za bolj zračen vhod v Kulturni dom

Pred tržaškim kulturnim domom so danes namenu predali razširjen pločnik, zaradi katerega vhoda v stavbo, v kateri deluje Slovensko stalno gledališče, ne zakrivajo več avtomobili, parkirani vzdolž pločnika na Ul. Petronio.

Pločnik pred Kulturnim domom je bil že dodobra testiran, saj so ga delavci po naročilu tržaške občine razširili že oktobra 2018, z današnjo krajšo slovesnostjo, ki so se je udeležili tudi številni dijaki, kasneje namenjeni v veliko dvorano na ogled prestave Zois_it.si, pa so ga tudi uradno predali namenu. »Ne le razširjen pločnik, v neposredni bližini gledališča so tudi nova parkirna mesta za motorna kolesa in prehod za pešce, ki ga prej na Ul. Petronio ni bilo,« je povedal direktor SSG Danijel Malalan, ki je vodil dogodek.