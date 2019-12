Sirska družina zapustila Trst

Mati s svojimi štirimi otroki po rodu iz Alepa v Siriji, ki jih je tržaška železniška policija v soboto našla na tovornem vagonu na železniški postaji pri Opčinah, je včeraj zjutraj nepričakovano zapustila sprejemni center Teresiano, ki ga v Istrski ulici vodi tržaška škofijska Karitas, in odšla dalje. Direktor škofijske Karitas Alessandro Amodeo včeraj ni skrival presenečenja nad njihovo odločitvijo, ki pa je po svoje razumljiva, je dodal. Ugibal je, da so jo najbrž mahnili proti Nemčiji oz. proti severni Evropi in namignil, da so verjetno samo čakali na nekoga, ki bi prišel ponje.

Sirska družina je tri dni iz Srbije potovala v tovornem vagonu, med gradbenim materialom in glino. Ko jih je policija – po opozorilu železničarja – izsledila, so bili povsem brez vode, pa tudi hrane jim je že primanjkovalo. Premraženim in lačnim malčkom so na postaji ponudili takoj nekaj za pod zob in jih nato odpeljali v sprejemni center.