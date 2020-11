Sistem brisov drive in hiter in varen

Od danes imajo Tržačani na voljo novo vstopno točko za testiranje okužb s covidom-19. V garažni hiši trgovskega centra Torri d’Europa so uvedli jemanje brisov po sistemu drive in. Prvi dan so odvzeli okoli 50 brisov, stranke pa so bile nad sistemom zelo zadovoljne, saj je s takšnim načinom testiranja mogoče privarčevati čas.

Nov sistem testiranja je uvedla družba Policlinico Triestino S.p.A., ki upravlja med drugim tudi kliniko Salus in zdravstveni center Pineta del Carso. Na ta način so želeli strankam ponuditi alternativo tradicionalnemu testiranju v laboratorijih, ki delujejo na različnih koncih mesta. Kot so nam včeraj v garažni hiši pojasnili zdravstveni delavci, je treba testiranje predhodno rezervirati. Pacienti morajo preko spleta pustiti vse podatke, plačati storitev, nato pa se ob naročeni uri z avtom pripeljejo v garažno hišo nakupovalnega središča. Tu jih najprej pričaka zdravstveni delavec, ki preveri osebne podatke, nato pa jih napoti do kolega, ki opravlja brise.

Tudi ta zdravstveni delavec najprej preveri, če osebni podatki testiranca ustrezajo tistim, ki mu jih je posredoval kolega. Nato pacientom, ki svojega avtomobila ne zapustijo niti za hip, odvzame bris. In jim izroči papir z geslom, s katerim je čez 24 ur mogoče preveriti rezultat. Med enim in drugim pacientom nam je zdravstveni delavec, sicer zdravnik, ki je iz medicine diplomiral letos poleti, opisal delo, ki ga opravlja.