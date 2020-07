Sistem parkiraj in pelji

Tržaška občina je prepoznala ključne probleme na področju trajnostne mobilnosti in pristopila k načrtu za reševanje te problematike s pomočjo kohezijskih sredstev. Občinski odbor je v preteklih dneh sprejel Urbani načrt trajnostne mobilnosti (Pums) v katerega so njegovi oblikovalci vključili prednostne osi za spodbujanje trajnostnih strategij za mestno in primestno območje, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti.

Podrobnosti načrta, ki ga bodo občani lahko ocenjevali (in dopolnjevali) 60 dni, nato pa bo odromal v občinski svet, sta predstavila pristojna za mobilnost v občinski upravi Luisa Polli in vodja občinskega oddelka za urbanistični razvoj inženir Giulio Bernetti. Odbornica je uvodoma razložila, da dotični načrt vsebuje smernice in ni zavezujoč, kot je denimo načrt celostne prometne strategije Občine Trst. Pollijeva je spomnila, da so lani, ko so konkretno začeli pripravljati urbani načrt trajnostne mobilnosti, izvedli raziskavo javnega mnenja, ki je pokazala, kakšna mobilnost je po meri Tržačanov in kje tičijo možnosti za izboljšavo.