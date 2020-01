Škedenjska železarna: zmagal DA

Delavci škedenjske železarne so podprli sindikalni dogovor z lastnikom, skupino Arvedi. Na referendumu, ki je potekal v četrtek, petek in danes, je zmagal DA. Pritrdilno je glasovalo 277 delavcev, proti 192, dve glasovnici sta bili neveljavni in ena je bila bela. Vest je potrdil pokrajinski tajnik UILM Antonio Rodà.

Dogovor, ki ga je 23. decembra na ministrstvu za gospodarski razvoj v Rimu predstavil Arvedi, predvideva prezaposlitev določenega števila delavcev v valjarno, medtem ko bodo plavž in koksarno zaprli s 1. februarjem letos.