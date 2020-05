Sklad »Evgen Ravignani za pomoč ljudem v težavah«

Tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi je najavil ustanovitev novega sklada, ki bo namenjen za pomoč ljudem, ki jih je prizadela kriza zaradi pandemije novega koronavirusa. Sklad bo poimenovan po nekdanjem tržaškem škofu Evgenu Ravignaniju, v začetku pa bo v njem 100 tisoč evrov, ki jih je posredovala Italijanska škofovska konferenca. V sklad bodo lahko prispevali denar javne ustanove in zasebniki in ga bo upravljala škofijska Karitas v sodelovanju z nekaterimi duhovniki.

Vest je napovedal sam Crepaldi v pismu duhovnikom in poudaril hudo stisko, v kateri je mnogo ljudi. Zaradi tega bo tržaška Cerkev tudi pomagala župnijam, dodaten sklad pa je namenjen za nakup varnostnih naprav za pravilno upoštevanje zdravstveno-varnostnih ukrepov pri mašah in drugih obredih.

Sklad »Ravignani« bo namenjen prvenstveno za pomoč družinam, ki so v težavah. Skupino duhovnikov, ki bodo odločali o prošnjah in bodo upravljali sklad, sestavljajo duhovniki Roberto Rosa, Anton Bedenčič, Jan Lorenz in Alex Cogliati. Kdor bi rad prispeval k skladu, lahko to stori prek ustreznega bančnega računa (IBAN IT34 V030 6909 6061 0000 0172 446, Diocesi di Trieste – Fondo Mons Ravignani).

Prošnje za denarno pomoč bo treba posredovati župnikom oziroma župnijskim upraviteljem, ki jih bodo nato posredovali škofijski Karitas. Ta jih bo obravnavala in ocenila, ali so prošnje upravičene. Karitas svetuje, naj bodo prošnje dobro dokumentirane (npr. glede računov za elektriko, vodo in plin), kar bo pospešilo odobritev prošnje po denarnem prispevku in posredovanje denarja.