Sklad za boljšo prihodnost oseb s posebnimi potrebami

Življenje oseb s posebnimi potrebami je enako kot vsako drugo življenje katere koli druge osebe, ki nima posebnih potreb. Potrebujejo ljubezen, varnost, dom in motivacijo, da nekoč postanejo avtonomni posamezniki. Za dosego tega cilja je potrebno ustvariti pogoje za sprejemanje, iskanje in spodbujanje drugačnosti, je prepričan tržaški občinski odbornik za socialne zadeve Carlo Grilli, ki je na ponedeljkovi seji občinskega sveta dosegel pomemben oz. magičen rezultat, kot ga je sam označil: mestni svetniki so enoglasno podprli predlog sklepa o ustanovitvi Sklada Durante e dopo di noi, ki bo pomenil neprecenljiv instrument pomoči že obstoječemu socialnovarstvenemu programu, v sklopu katerega skrbijo za osebe s posebnimi potrebami.

Dan po odobritvi sklepa, ki je levosredinske in desnosredinske mestne svetnike zedinil tako kot še nobena tema doslej, smo se srečali z »dobrim« odbornikom, kot Grillija imenujejo v zakulisju.