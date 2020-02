Škoda za lokalno gospodarstvo bo velika

Če smo se pred tedni še spraševali, kakšne bodo ekonomske posledice epidemije koronavirusa, lahko v teh dneh z gotovostjo rečemo, da bo škoda velika za lokalno gospodarstvo. Občutijo jo že majhna podjetja, katerim so v zgolj nekaj dneh drastično upadli prihodki. V barih in restavracijah imajo že ves teden zelo malo strank, v cvetličarnah so ostali brez naročil za lovorove venčke za mlade diplomante, v potovalnih agencijah morajo miriti prestrašene stranke, ki izbirajo najbolj udarne naslove in članke, na podlagi katerih želijo potovanja odpovedati iz neracionalnih razlogov.

IZOGIBAJO SE NAS KOT KUGE

Težav zaradi koronovirusa pa se otepa tudi Mirella, lastnica istoimenske trgovine na mestnem nabrežju, ki ji je beseda kriza bolj tuja kot ne. »Za nami je katastrofalen teden. Česa takega se ne spominjam. Slovenske in hrvaške stranke se nas izogibajo kot kuge. V preteklih dneh nismo videli niti ene stranke, ki bi v Trst prišla z organiziranim prevozom,« je potarnala podjetnica, ki je ob tem še dodala, da so prihodki upadli za več kot sto odstotkov. »Zaenkrat ne vemo, kako se bo situacija razvijala, upam pa, da se bo vse vrnilo v normalne tire, ko bodo svoja vrata odprle šole. In da se bo epidemija prenehala širiti čim prej,« je povedala sogovornica in ocenila, da so odzivi ljudi, še posebej njihovih strank iz Slovenije in Hrvaške, preburni.

