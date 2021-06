Skok v podvodni svet

Začelo in končalo se bo pri neskončnem morju in pri potrebi o poročanju in pripovedovanju o njem v različnih odtenkih in z različnimi pogledi. Tretji korak je skorajda naraven, in sicer želja po ukrepih in dejanjih, da bi ga zaščitili in ohranili njegovo ravnovesje. Vse to ponuja od jutrišnjega dne do 20. junija festival posvečen morjem in oceanom MareDireFare, ki ga prirejata miramarski morski rezervat WWF in Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno fiziko OGS.

Bogat koledar brezplačnih prireditev – srečanj, ustvarjalnih delavnic za male in velike, gledaliških predstav, debat z raziskovalci in znanstevniki, pripovedovanja zgod o morju, razstav, predstavitev knjig – bo popestril dogajanje v Trstu, od Sv. Ivana do zgodovinskega mestnega jedra in tudi od Sv. Jakoba do Bombelja, od knjižnic do knjigarn, literarnih kavarn in kulturnih društev, ki so pristopila k prireditvi. V miramarskih konjušnicah pa bo na ogled razstava Microceani, ki bo obiskovalcem ponudila vpogled v mikroskopski podvodni svet, ki je ključnega pomena za naš obstoj.

Popoln program festivala je dostopen na spletni strani http://www.maredirefare.it/. Naj zabeležimo, da bodo vsi dogodki brezplačni, nanje pa se bo treba predhodno prijaviti zaradi epidemioloških razmer.