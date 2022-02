Skoraj 110 tisoč evrov plina

Napovedana podražitev cen energentov, ki je s prihodom novega leta doletela Italijo, že vpliva na vsakdanje življenje občank in občanov. V zimskih mesecih se podražitev za gospodinjske odjemalce pozna predvsem pri zemeljskem plinu. Ko pa gre za podjetja, ki pri proizvodnji uporabljajo tradicionalne vire energije, se povišanje cen energentov še toliko bolj pozna. Vrtoglave vsote zapisane na položnicah so presenetile upravitelje znane pražarne kave v tržaški industrijski coni. Podjetje je sicer pred kratkim podvojilo proizvod, a kljub temu je februarski račun zemeljskega plina previsok. Lani v tem času jim je dobavitelj zaračunal 15.682,12 evrov. Čeprav, kot rečeno, je podjetje podvojilo proizvode, je letos ob istem času prejelo nesorazmerno položnico s šokantnim zneskom 109.944,00 evra, ki ga mora poravnati do 24. februarja. Upravitelji podjetja se niso želeli izpostaviti javnosti. Direktor je priznal, da položnica, katere vsote si ne razlaga, bo močno vplivala na delovanje podjetja, »in z njo vse ostale položnice, ki so vezane na splošno podražitev energentov. Podražili so se materiali, ki jih dnevno uporabljamo. Prodaja kave sicer raste in kategorija doživlja dober trenutek, a ne dovolj, da bi kljubovali takim zneskom.«

Na zaskrbljujoč porast cen in na tržaško položnico je javnost opozoril vodja italijanske Lige Matteo Salvini: »Tvegamo, da bomo evropske finančne pomoči morali izkoristiti, da preživimo podražitvam. Vlada naj čimprej nastopi in naj ne podcenjuje stanja, ki pelje v vsedržavno krizno stanje.«