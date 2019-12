Skoraj 4 milijoni evrov za Narodni dom pri Sv. Ivanu

V teh dneh je deželni odbor Furlanije - Julijske krajine potrdil finančno postavko v skupni višini skoraj 4 milijonov evrov, ki končno omogoča objavo razpisa za določitev izvajalca obnovitvenih del v prostorih Narodnega doma pri Sv. Ivanu. Novico je sporočil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je izrazil zadovoljstvo, saj gre dejansko za zaključek postopka, ki se je začel pred trinajstimi leti.

»Pričakovati je, da se bodo leta 2020 že začela obnovitvena dela poslopja nekdanjega Narodnega doma pri Sv. Ivanu v Trstu, ki ga je bil zaščitni zakon izpred skoraj dvajset let izrecno vračal v uporabo slovenski narodni skupnosti v Italiji. Postopek vračanja je bil dolg in zapleten, če pomislimo, da je bil prvi konkreten korak storjen že leta 2003, ko je tedanji deželni svetnik SSk Mirko Špacapan dosegel vstop v propadajoče poslopje, ki je bilo še last državne domene. Dve leti kasneje je Špacapan v finančni zakon za leto 2006 dal zapisati prvo triletno finančno postavko v skupni višini 1.700.000 evrov,« piše Gabrovec, ki zadevo spremlja že nekaj let.

Deželna uprava je v soglasju s krovnima organizacijama SSO in SKGZ določila podrobno namembnost obsežnih prostorov, ki Narodni dom pri Sv. Ivanu spreminjajo v moderno večnamensko središče za študirajočo mladino, raziskovalni inštitut Slori, Odsek za zgodovino Narodne in študijske knjižnice ter krajevna društva. Igor Gabrovec si nadeja, da bodo obnovitvena dela za Narodni dom stekla vzporedno s posodobitvijo bližnjega Stadiona 1. maja, ki je bil v minuli zakonodajni dobi prav tako deležen finančnega prispevka.

Sedanja deželna vlada je dejansko potrdila finančni prispevek za Narodni dom, ki ga je bila temu namenila prejšnja deželna vlada pred dvema letoma, ko pa so bila razna preverjanja in birokratski postopki še v teku.