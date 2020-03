Skorajšnja rešitev za potnike dveh ukrajinskih avtobusov

Preko noči so ob pomoči slovenskega ministrstva za zunanje zadeve poiskali rešitev za potnike dveh ukrajinskih avtobusov, ki so bili od včerajšnjih nočnih ur danes v prvih popoldanskih urah še ustavljeni na mejnem prehodu pri Fernetičih, poročajo Primorske novice. V spremstvu policije jih bodo prepeljali na dogovorjeni mejni prehod s Hrvaško, kjer jih bodo sprejeli hrvaški policisti in jih nato pospremili do meje s Srbijo. Ukrajinska avtobusa bosta nato preko Srbije potovala proti domu, so sporočili. Zaenkrat sta sicer še vedno na Fernetičih, kdaj naj bi od tam odpeljala, še ni znano.

Dva ukrajinska avtobusa z okrog 100 potniki sta ustavljena od včerajšnje noči na mejnem prehodu pri Fernetičih. Gre za ukrajinske državljane, ki so bili iz različnih predelov Italije namenjeni v domovino. Slovenski policisti so avtobusa ustavili in jima preprečili nadaljevanje poti preko Slovenije, italijanski policisti pa jima niso dovolili povratka v Italijo.