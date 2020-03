Skrb za starejše ostaja prioriteta

Najbolj ranljivi na koronavirus so starejši, osebe s posebnimi potrebami in brezdomci. Za vse te skupine ljudi je Občina Trst sprejela posebne ukrepe, s katerimi jih želi obvarovati pred virusom. Da ima občinsko osebje, ki dela na socialnem področju, vse od začetka izbruha epidemije obilo dela, je potrdil pristojni za socialno politiko na Občini Trst Carlo Grilli, ki se je v telefonskem pogovoru z nami želel zahvaliti najprej vsem tistim, ki v teh dneh delajo v rizičnih razmerah in ostajajo predani svojemu delu.

Povedal je, da so ustrezno intervenirali že prve dni, ko so zaradi epidemije morali zapreti šole. Šolarjem s posebnimi potrebami, ki so med rednim poukom deležni dodatne strokovne pomoči, so zagotovili pomoč na domu. Čeprav je otrok s posebnimi potrebami v tržaški občini skoraj 600, pomoč na domu trenutno zagotavljajo približno 350 šolarjem. Že na začetku so zaprli dnevne centre in rezidence za invalidne osebe, s čimer so pred koronavirusom želeli obvarovati populacijo, ki šteje približno 100 ljudi. Ob tem pa so aktivirali službo za video klice in na ta način omogočili invalidom vsakdanji stik s svojci. Aktivirali pa so tudi dostavo hrane na dom vsem tistim starejšim osebam, za katere je bolje, da ostanejo zaprti za štirimi stenami.

Daleč največ dela pa imajo v teh dneh v domovih za starejše občane, ki so jih za obiskovalce zaprli takoj, ko so potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom. Začelo se je v domu Casa Serena, kjer je zaradi predhodnih resnih zdravstvenih težav umrla 87-letna stanovalka, za katero se je potem izkazalo, da je bila okužena s koronavirusom. »Imeli smo to smolo, da je eden od obiskovalcev v dom za starejše občane prinesel virus. Ta se je zelo hitro razširil med našimi stanovalci.