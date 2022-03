Skrb za varnost, a tudi socialno vprašanje

V Ulici Bonomo za nakupovalnim središčem Il Giulia se redno zbira skupina ljudi, ki čas preživlja v družbi alkoholnih pijač in drugih substanc, večkrat prepovedanih. Nekateri že znani obrazi so redni obiskovalci oddelka za odvisnost Sert tržaškega zdravstvenega podjetja, drugi pa so mladi, ki so se pred kratkim pridružili skupini. Večere preživijo na tamkajšnjih stopnicah, od koder med drugim kalijo mir in motijo stanovalce. Primer degradacije je včeraj obravnavala šesta občinska komisija, ki ji predseduje Salvatore Porro. Z odbornikom Mauriziom Di Biasiom, ki je dejal, da bo v svojem mandatu prisluhnil potrebam občank in občanov ter poskusil omejiti širjenje vandalizma in drugih primerov socialno nesprejemljivega vedenja, so svetniki prisluhnili predsedniku šestega rajonskega sveta Paolu Periniju: »Problem obstaja že več desetletij. Samo premaknil se je. Skupine so se nekoč zbirale v parku na začetku Vrdelske ceste, zdaj pa so na stopnišču v Ulici Bonomo, ker v omenjenem parku potekajo dela. Njihova prisotnost odpira več vprašanj, ki ne zadevajo samo varnost na območju ali kaljenje nočnega miru. Gre za širšo socialno in zdravstveno vprašanje, zato smo predlagali ustanovitev stalnega občinskega odbora, v katerem bi socialni delavci, redarji, psihologi in drugi strokovnjaki poiskali pravo rešitev.«

