»Skrbijo me tisti, ki izkoriščajo to občutljivo fazo«

Tržaški prefekt Valerio Valenti se je v ponedeljek popoldne, po sestanku z mirnimi protestniki, za las izognil nasilnemu izbruhu izgrednikov. Ko je pred prefekturo pozdravljal predstavnike gostincev in tistih, ki delajo v športnih centrih, je skupinica razjarjenih in vinjenih moških vanj in nekatere novinarje začela metati plastenke. Ob spremstvu policije je prefekt zapustil prizorišče, nasilneži pa so začeli brcati v vhodna vrata prefekture, po zraku so leteli pirotehnični izdelki, kletvice na račun vlade in njenega predsednika pa so kar deževale. Prefekt priznava, da je pandemična utrujenost zajela Italijo, in zato je treba še bolj paziti, da te v svoje namene ne bi začeli izkoriščati izgredniki, ki jim vsaka priložnost prav pride za podžiganje nasilja med mirnimi protesti. V pogovoru s Primorskim dnevnikom je Valenti tudi opozoril, da se soočamo z dvema sovražnikoma: koronavirusom in koronsko utrujenostjo, ki da jo sicer razume, vendar pa kljub temu svari, da sedaj res ni čas za sprostitev ali nespoštovanje ukrepov.

Zadnji protesti kažejo, da koronakriza začenja pronicati v socialno tkivo. Vas to skrbi?

Seveda me skrbi, a do določene mere. Zaupam namreč ljudem in vem, da so sposobni premišljenega oz. razsodnega ravnanja. Velika večina ljudi spoštuje previdnostne ukrepe. Verjamem tudi, da so delavci in podjetja, ki so najbolj prizadeti zaradi vnovičnega zaprtja kot posledice ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, razsodni in da bodo v teh težkih trenutkih znali sprejeti nove omejitve. Ne skrbijo me ti občani, ampak tisti posamezniki in skupine, ki to občutljivo fazo izkoriščajo za podžiganje nasilja.

V ponedeljek zvečer smo bili priča posameznikom, ki so provocirali in protest izkoristili za izbruh svoje jeze. Ste pričakovali tako nasilen odziv nekaterih?

Bili smo pripravljeni tudi na provokacije. Prav zato smo si zagotovili zadostno število policistov in karabinjerjev. Obnašanje provokatorjev je nesprejemljivo in treba ga je jasno obsoditi. Izgrednike, ki poskušajo z nasiljem ukrasti pravo sporočilo nezadovoljnih ljudi, je treba prijaviti pristojnim organom. Ne smemo niti primerjati demonstrantov, ki se na civiliziran in demokratičen način borijo za svojo stvar, in provokatorje. Državljani, ki želijo mirno protestirati, na ulico ne pridejo opremljeni s steklenicami in pirotehničnimi izdelki. To počnejo tisti, ki iščejo izgrede.