Skrivnosti dekleta s tetovažami

Petindvajsetletna Urška Vidoni, doma iz Nabrežine je uresničila svoje sanje. Spletna revija Storgy je objavila njeno prvo kratko zgodbo v angleščini The Canvas of Her (Platno o njej). Petindvajsetletnica že pet let živi v Oxfordu, kjer je na univerzi Oxford Brookes diplomirala iz založništva in angleške literature in je trenutno zaposlena v založniški hiši. Romani, knjige in pripovedi so torej njen vsakdanji kruh.

»Že nekaj let vsako toliko kaj napišem. Večinoma začnem, potem pa pisanje na polovici ali še prej opustim, ker nimam pravih občutkov ali navdiha. To zgodbo sem napisala v obdobju lockdowna. Nekega dne mi je v misli šinil prvi stavek, potem pa je počasi na dan privrla cela pripoved. Iz ene same podobe se je razvilo vse ostalo. Tudi sama izbira ljubezenskega žanra je bila naključna. Besedilo sem nekaj časa popravljala in sem potem pomislila, da bi ga lahko poslala nekaterim revijam ali spletnim stranem. Nisem pričakovala, da mi jo bo kdo res objavil,« je avtorica zaupala Primorskemu dnevniku. Vse se je torej začelo pri metafori ženske, katere telo je kakor belo slikarsko platno. Njene tetovaže so kakor utrinki preteklosti, vsaka od njih predstavlja okno v boleče in druge izkušnje zaradi katerih je postala taka, kakršna je. Vse to pa pred bralca v tretji osebe prikliče neimenovani zaljubljeni pripovedovalec oziroma pripovedovalka. Nikjer ni zapisano, če je to moški ali ženska, je poudarila Urška, ki je vprašanje pripovedovalčeve identitete namerno pustila odprto.