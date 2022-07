Skrivnosti reke Timave in okolice

V bližini Ribiškega naselja se skriva pravi biser, ki je obiskovalcem premalo poznan. To vrzel skuša zdaj zapolniti združenje Airsac Europa, ki si je zamislilo turistično-didaktično ekskurzijo po vodah Timave in okolišu. Avgusta in septembra bodo organizirali vodene oglede, ki se bodo začeli v Ribiškem naselju pri društvu Marina Timavo.

Predsednik Airsac Europa Serafino Marchiò Lunet je poudaril, da tega območja ne poznajo ne Tržačani ne turisti. V plovilih, ki bodo lahko sprejela do šest ljudi, bodo obiskovalce peljali po Timavi in Jadranskem morju. Ekskurzije se bodo začele pri Marini Timavo, ladja pa jih bo popeljala do devinskega gradu in gojišč klapavic, pa tudi po Timavi v smeri Štivana. Ob povratku pa se bodo gostje lahko okrepčali z morskimi jedmi v novem lokalu La Canociada, ki ga upravlja Marina Timavo, in kjer bodo ponujali jedi lokalnih pridelovalcev.

Na včerajšnjem predstavitvenem srečanju je pozdravil tudi Maurizio Lenarduzzi, upravitelj Marine Timavo, ki se mu zdi zelo pomembno, da za degustacijo sodelujejo z lokalnimi proizvajalci. Med drugim bodo ponujali jedi s školjkami iz lokalnih školjčišč in vina iz kleti Ruj iz Doberdoba.

Ekskurzije se bodo začele 1. avgusta in bodo potekale ob ponedeljkih, četrtkih in petkih tako avgusta kot septembra. Vpisovanja na ekskurzijo bodo upravljali preko sistema Ticket Point.