Skupina Generali presegla lastne cilje

Italijanska zavarovalniška skupina Generali, ki domuje v Trstu in je prisotna tudi na slovenskem trgu, je dosegla nov rekord. Lani je vknjižila 3,8 milijarde normaliziranega neto dobička in 3,72 milijarde evrov čistega dobička, kar je 0,6 odstotka manj kot leto prej. Dobiček skupine iz poslovanja je medtem poskočil za 8,2 odstotka na 7,29 milijarde evrov, s čimer je bil vnovič rekorden. S tem so v Generaliju presegli lastne cilje.

Prilagojeni čisti dobiček italijanske zavarovalniške skupine se je leta 2024 okrepil za 5,4 odstotka na 3,77 milijarde evrov. Obračunana bruto premija skupine je bila s 95,2 milijarde evrov za 14,9 odstotka višja kot predlani.Upoštevajoč zgolj številke v zadnjem lanskem četrtletju pa je dobiček skupine iz poslovanja medletno napredoval za 9,2 odstotka na 1,9 milijarde evrov, prilagojeni čisti dobiček pa za kar 49,3 odstotka na 889 milijonov evrov.