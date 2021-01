Skupino pribežnikov spremljal v Trst z mestnim avtobusom

Policisti so preteklo soboto na avtobusu številka 40 aretirali tihotapca z ljudmi. Voznik avtobusa je na Krmenki opazil, da so nanj stopile štiri osebe s spremljevalcem in pomislil, da gre za pribežnike. Na kraj je prispela obmejna policija. Policisti so ugotovili, da so potniki afganistanski državljani, ki so nezakonito prekoračili državno mejo in vstopili v Italijo.

Policisti so se ukvarjali predvsem s spremljevalcem. Šlo je za Iračana, ki živi v Trstu in ima dovoljenje za bivanje. Podrobnejša preiskava je privedla do odkritja, da je Iračan pretihotapil pribežnike čez mejo in bil na tem, da jih pospremi v Trst. Izkazalo se je, da je moški član večje organizacije, ki se ukvarja prav s premiki, prihodi in odhodi migrantov na celotni Balkanski poti, jih nato pospremi do slovensko-italijanske meje in do Trsta, kjer je končna točka balkanskega koridorja. Tržaški postanek pa naj bi bil le začasno zaledje pred odhodom v srednjo ali severno Evropo.