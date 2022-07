Skupni oder za proseško godbo in Ansambel Saša Avsenika

Godbeno društvo Prosek vabi jutri ob 21. uri na koncert S pesmijo našo. Na Balancu si bo proseška zasedba oder delila z Ansamblom Saša Avsenika, vnuka slavnega utemeljitelja narodnozabavne slovenske glasbe Slavka Avsenika. Vstop na koncert bo prost, najprej bodo glasbila vzeli v roke člani Godbenega društva Prosek, nato bo na sporedu nekaj skupnih točk. Večer bo zaključil Ansambel Saša Avsenika.

Godbeniki s Proseka bodo zaigrali skladbo Exploration, rapsodijo Rhapsody from the low countries, pesmi iz zbirke Dakota, ki se navdihuje po ameriških domorodcih in še druge, je povedal predsednik GD Prosek Ryan Starc. »Sledil bo skupen program s klasikami iz Avsenikove zakladnice,« je dejal in omenil na primer Avsenikovo Prijatelji ostanimo prijatelji. »Slišati bo marsikatero polko in kakšen valček. Čeprav je večer bolj mišljen kot koncert, bo mogoče tudi zaplesati,« je še dodal.