Leto 2020 je bilo tudi za Skupnost San Martino al Campo posebno. Epidemija je čez noč spremenila način dela z brezdomci in z osebami v socialni stiski, delovanje prostovoljcev je bilo v prvem valu epidemije močno omejeno, strategija sprejemanja ljudi je terjala drugačen pristop. Kljub izredni situaciji je skupnosti, ki je lani obeležila polstoletja delovanja in ki je abrahama nameravala proslaviti s celo serijo dogodkov, uspelo pomoč ponuditi vsem tistim, ki so jo zaprosili. Svetlo točko v tem posebnem letu je predstavljal porast števila prostovoljcev in donacij.

To je na včerajšnji predstavitvi letne družbene bilance (na daljavo) povedal predsednik skupnosti Claudio Calandra di Roccolino, ki je uvodoma spomnil, da njihova skupnost največ sredstev prejme iz občinskega in deželnega proračuna za socialno najšibkejše občane in občanke, Občina Trst pa s sofinanciranjem sredstva namenja tudi za delovanje raznovrstnih programov pomoči in oskrbi.