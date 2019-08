»Skušajmo združiti moči in se odgovorno odločiti«

Nekdanja osnovna šola Karel Destovnik Kajuh v Gropadi, ki jo je tržaška občinska uprava začasno dodelila za urjenje reševalnih psov italijanske zveze FIRS, slovensko manjšino postavlja pred kočljivo in kompleksno vprašanje opuščenih šolskih objektov, v katere so nekoč zahajali slovenski učenci. Občinski svetnik Igor Svab (Slovenska skupnost) je med županovanjem Roberta Cosolinija kot predsednik finančne komisije od blizu sledil problematiki šolstva in šolskih stavb. Sedaj pa je njen član in podpredsednik občinskega sveta. Na tem področju si trenutno prizadeva v koordinaciji z občinsko svetnico Valentino Repini (Demokratska stranka), ki je članica komisije za šolstvo.

Tržaški župan je dejal, da razlogov za užaljenost glede nove namembnosti nekdanje gropajske šole ne vidi. Kaj bi mu odgovorili?

Gotovo je šlo za nekoliko prenagljeno odločitev občinskega odbora. Obžalujem, da občina ni vsaj seznanila rajonskega sveta, kar bi spadalo v normalno dialektiko in transparentno delovanje uprave. Osebno pa ne vidim nobenega napada na našo manjšino. Če bi nekdo res hotel nagajati, ima toliko drugih načinov, ki bi huje prizadeli našo narodno skupnost. Hvala bogu so se časi spremenili na boljše. Ni več tistega stalnega konflikta med Slovenci in Italijani. Leta 2006, ko sem prvič sedel v občinski svet, je morda še kdo godrnjal, če si spregovoril po slovensko. Danes tega ni več. Upam, da se ob tem dogodku v manjšini končno začnemo pogovarjati, kaj bo z našimi šolskimi stavbami.

Izhodiščna težava je tudi v tem, da manjšina v svojih namerah večkrat ni složna. Selitvi nekaterih razredov iz trebenske šole v Gropado so nekateri nasprotovali.

Tedanja ravnateljica Stanka Čuk je imela izredno moderno vizijo šolstva. Če bi se njeni načrti uresničili, bi danes v Gropadi imeli šolo, kjer bi lahko imeli tudi slovensko dopolnilno šolsko službo SIS. Projekt je odobril tudi tedanji občinski odbor. Kdor je rekel ne, smo bili mi. Škodimo si sami sebi. Službo SIS so kasneje uvedli pri Sv. Jakobu, vendar smo izgubili dvojno priložnost. V sredo na javnem srečanju na žalost nisem slišal nobenega resnega načrta. Skušajmo združiti moči in se odgovorno odločiti. Ko se je na primer nakazala možnost otroških jasli v Križu, so nekateri rekli, da je izven poti in da je logistično lažje peljati otroke v Sežano.