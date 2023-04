Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 9. ure posredovali v Ul. Schiaparelli pri Sv. Andreju, kjer je v bližini trafike skuter trčil v žensko, staro okrog 70 let. Prepeljali so jo v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da nima hujših poškodb. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzrok nesreče.