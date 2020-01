Danes okrog 9.30 sta v Ul. Roncheto trčila avtomobil in skuter. Skuterist je po padcu obležal pod avtomobilom. Za njegovo reševanje je bilo potrebno posredovanje gasilcev, ki so z žerjavom dvignili avtomobil. Reševalci službe 118 so nato skuterista prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili lokalni policisti, gasilci in reševalci službe 118.