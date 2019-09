Skvot v gostilni Sacra Osteria trajal le nekaj ur

Člani kolektiva Tilt so danes zasedli prostore nekdanje gostilne Sacra Osteria pri Sv. Andreju. Oživitev zapuščenega gostinskega prostora so oznanili na družbenih omrežjih in razglasili »rojstvo« skvota La Breccia. »Hočemo spremeniti vse: naša življenja, to mesto ter žalostno, depresivno in brezperspektivno prihodnost, ki se mu piše,« so zapisali. Omenjeni kolektiv že dalj časa opozarja na mnoštvo zapuščenih stavb.

Za 16.30 so napovedali organizacijsko skupščino, a do nje ni prišlo: okrog 14.30 so namreč v novorazglašenem skvotu posredovali policisti. Kaže, da so osebe, ki so se v tistem trenutku nahajale v prostorih nekdanje gostilne, odvedli na kvesturo.