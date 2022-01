Slaba zasedenost hotelov med prazniki

Odpovedi rezervacij v hotelih v tržaški pokrajini so med božično-novoletnimi prazniki kar deževale. Te so bile posledica slabšanja epidemioloških razmer, odpovedi družabnih dogodkov na prostem in množičnih karanten. Turistični december je obupen, pravijo hotelirji, ki so trend odpovedi začeli beležiti po zaostritvi omejevalnih ukrepov sredi preteklega meseca.

V centru mesta je bilo v preteklih dneh videti nekaj turistov, a njihovo število je zelo omejeno in skoraj nič v primerjavi z obdobjem pred pojavom novega koronavirusa. V hotelu Contintale v peš ulici v središču mesta so bili v preteklih dneh 50-odstotno zasedeni, kar je pod pričakovanji, saj so se po katastrofalni lanski zimi in spomladi poleti vendarle pobrali in uspeli vse hotelske zmogljivosti napolniti. Odpovedi rezervacij so v preteklih dneh beležili tudi v hotelih na Krasu.