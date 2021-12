Slabih šest milijonov za šolske objekte

Skoraj šest milijonov oziroma 5.880.000 evrov je vsota, ki jo je tržaška občina vložila v redna in izredna vzdrževalna dela šolskih poslopij za obdobje 2021-2022. V več kot 150 občinskih stavbah, v katere zahajajo otroci od 0 do 13 let, se namreč vsak drugi dan pojavi potreba po gradbenem ali drugem posegu, saj gre večinoma za starejše zgradbe.

Največjo investicijo zahteva obnova večstopenjske šole Iqbal Masih v Ulici Forlanini z 2,53 milijona evrov iz projektov za promocijo in obnovo predmestnih območij Pisus in Prius. 1,75 milijona evrov pa so terjala dela v občinskih jaslih, vrtcih in osnovnih šolah. Zaupali so jih podjetjem Impre, Alpina, Riadattare, Cramer in Dibetta. Jaslim so namenili 450 tisoč evrov, s katerimi so v glavnem posodobili protipožarni sistem, zamenjali okna in vrata, pobelili stene in obnovili pročelja, ponekod so prenovili kopalnice in stranišča ter streho. Izjemo predstavlja stavba v Ul. Veronese pri Sv. Jakobu, kjer domujejo jasli Semidimela (vključno s slovensko sekcijo Gosenice). Druge najstarejše jasli v mestu bodo v prihodnjem letu prenovili: strukturnim delom ter obnovi protipožarnega sistema so namenili dva milijona evrov.