V Ulici Ruggero Manna je danes dopoldne voznika obšla slabost med vožnjo. Izgubil je zavest, njegov avtomobil je obstal sredi ceste pred vhodom v tamkajšnji supermarket. Na kraj so prišli zdravstveniki reševalne službe 118, njegovo zdravstveno stanje je bilo videti resno. Oživljali so ga tudi s pomočjo intubacije in ga nato odpeljali v bolnišnico. Cestni odsek so zaprli za promet, vozila so preusmerjali lokalni policisti.