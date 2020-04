Sladoledu se ne mislimo odpovedati!

Če vam samoizolacija na domu povzroča grenkobo, ne obupajte. Posladkate se lahko s svojim najljubšim okusom svežega, pravkar pripravljenega sladoleda. Po kratkem premoru zaradi ukrepov zoper širjenje okužbe s koronavirusom so se namreč tudi sladoledarji odločili za dostavo na domove in ponovno pognali aparate za izdelavo najbolj priljubljene pomladanske in poletne sladice.

Morda ste se doslej potolažili z industrijsko različico stracciatelle, lešnika in čokolade, kar pa nikakor ni potešilo volje po tistem posebnem okusu, ki ga pripravljajo samo v vaši najljubši sladoledarni.

Pred tremi leti je svojo majhno delavnico in prodajalno svežega sladoleda v Ulici Cicerone v Trstu odprla Chiara Soban, hči znanih piemontskih sladoledarjev. »Pri pripravi uporabljam le sveže in naravne sestavine. V tem izrednem času izdelujem v glavnem klasične okuse, čeprav sem se vseeno odločila, da bom strankam ponudila tudi kaj posebnega,« je povedala Chiara. Med najbolj priljubljenimi je namreč karamel s piransko soljo, v glavnem pa stranke spomladi prisegajo na kreme. »Z dostavo od Barkovelj do Sv. Ane sem začela pred dvema tednoma. Enkrat na teden odhajam tudi na Kras. Dostavo opravljam sama z avtomobilom ali motorjem, sladoled spravim v hladilno torbo ali v termično izolirane zaboje. Povpraševanja je veliko in že prve dni se je oglasilo lepo število strank. Med temi je 30 odstotkov stalnih gostov,« je še dodala Chiara, ki poleg sladoleda izdeluje sladke namaze iz lešnikov in pistacije ter piškote. O posledicah pandemije na delovnem trgu pravi, da bo v kratkem času treba premisliti način dela: »Ko bodo trgovine lahko spet odprte, se bomo morali prilagoditi nekim novim okoliščinam, ki so še neznane. Moja prodajalna je na primer zelo majhna in verjetno bom lahko sprejemala le enega gosta naenkrat.«

V kavarni Icecafé v Bazovici bi z dostavo začeli že takoj po prvih omejitvenih ukrepih, a ni bilo še jasno, kdo lahko obratuje in kdo ne. »Takoj smo se obrnili na tržaško občino in trgovinsko zbornico, da bi preverili, ali res lahko obratujemo. Ko smo to ugotovili, smo se posvetili delu in organizirali dostavo.