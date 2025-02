Slaščičar obsojen na štiriletno zaporno kazen

Na tržaškem sodišču je sodni senat, ki mu je predsedoval Giorgio Nicoli, pravkar izrekel obsodbo na račun znanega slaščičarja Roberta Mosenicha, nekdanjega lastnika openske slaščičarne Saint Honoré. Obsojen je bil na štiriletno zaporno kazen, možna je pritožba na drugostopenjsko sodišče. Tožilka Maddalena Chergia je pred tedni zanj predlagala celo osem let in devet mesecev zapora, obramba pa je predlagala oprostitev.

Mosenich je bil spoznan za krivega zaradi nekaterih (ne vseh) primerov slabega ravnanja z zaposlenimi, povzročitve telesnih poškodb in spolnega nasilja. Oproščen pa je bil drugih primerov nasilja, za katere so ga dolžili, kot tudi obrekovanja in bega iz hišnega pripora. Med sojenjem so v teh letih zaslišali več zaposlenih in druge priče, obdolženec je medtem tudi zamenjal celo vrsto odvetnikov, neuspešno je tudi zahteval, da se sojenje preseli drugam, ker naj bi javno mnenje po njegovi oceni negativno vplivalo na tržaške sodnike.