Slofest - most med tu živečimi dušami

Zmenek je na Borznem trgu, vsako drugo leto, na tridnevnem festivalu Slovencev v Italiji Slofestu. Od petka, 20. septembra, do nedelje, 22. septembra, bo to že četrtič, kar se Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju z Občino Trst, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij loteva režije tega hvalevrednega dogodka, »ki želi biti most med tu živečimi skupnostmi, kulturami in dušami, želi biti praznik vseh nas,« kot je povedala predsednica ZSKD Živka Persi na predstavitvi bogatega in raznolikega festivalskega programa v dvorani Bazlen v palači Gopčević. Prireditev, pri kateri sodeluje nad 50 partnerjev - društev in ustanov - bodo krojili gledališki, literarni, likovni, glasbeni, rekreativni, raziskovalni, gospodarski in športni dogodki za mlade in manj mlade, za vedoželjne in radovedne ljudi.

Posebno pozornost so organizatorji tudi letos namenili mladim - tako kot koristnikom kot tudi kot ponudnikom: od mode in fotografije v dvorani Fittke, do debatnega srečanja v angleščini o vizijah in perspektivah območja Alpe Jadran v letu 2030 in petkovega koncerta v gledališču Miela (The Authentics ter DJ Lovro in Redhead). Pomislili so tudi na šolsko mladino, kateri je posvečen ves petkov dopoldan s foto-orientacijo, medkulturnimi igrami, vodenimi ogledi slovenskega Trsta in telovadnimi vajami ob glasbi (od nekoč do danes).

Seveda ne gre brez literature, zanimivih debatnih srečanj in razstav, zato vas vabimo, da pokukate v zajeten program dogodkov, ki je dosegljiv na spletni strani ZSKD na tej povezavi in na tej povezavi.