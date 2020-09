Slovenci in Italijani smo si jezikovno blizu

Danes praznujemo že od leta 2001 evropski dan jezikov: Svet Evrope spodbuja namreč večjezičnost v prepričanju, da predstavlja jezikovna raznolikost pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja.

Med večjezična področja sodi tudi Tržaška, zato sta si Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Zveza slovenskih kulturnih društev zamislili in pripravili štiri pisane razglednice, ki se poigravajo s slovenskimi besedami, ki jih uporablja tudi tržaško narečje. Veliko Tržačanov ob mrazu potoži, da je »zima«. Če je kdo popolnoma brez denarja izjavi, da je »čist«; »mulce« v tržaškem narečju niso krvavice, s kljuko pa tu odpiramo vrata tako v slovenščini kot v italijanščini.

Italijanske prebivalce Trsta bi radi poučili o izvoru tovrstnih besed in jim hudomušno dokazali, da smo si Slovenci in Italijani konec koncev v marsičem zelo blizu, tudi jezikovno. Razglednice je na pobudo SKGZ grafično oblikovala prostovoljka civilne službe ARCI pri ZSKD Ajlin Visentin. Mladoletni prostovoljci bodo poskrbeli, da bodo na voljo v nekaterih tržaških knjigarnah ter lokalih, v Narodni in študijski knjižnici, Tržaškem knjižnem središču in Slovenskem stalnem gledališču.