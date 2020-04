Slovenščina, kje si?

»Pa smo spet tam, Slovenci in vidna slovenščina, Italijani in njihov strah pred “drugačnimi”. Kako dokazovati, da smo tu samo Italijani? Tudi tako, da napišemo na vrata trgovine samo v italijanščini, da je ta do tega in tega zaprta zaradi uredb, ki omejujejo dejavnost trgovskih obratov, ki niso neobhodno potrebni in še in še, pa tudi tako, da se v zabojnike sme metati samo take in take odpadke, seveda z navodili samo v italijanščini.« Tako ugotavlja Dragotin Danev z Opčin, ki opozarja, da so se že pred nekaj tedni na Opčinah pojavili lepi, novi in čisti zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. »Pa glej ga zlomka, spet so pozabili, da bi morali vsi napisi imeti tudi navodila v slovenščini (dodajmo še angleščino, nemščino, in mogoče še kak drugi jezik, vse magari z majhnimi, majhnimi črkami, da bi se čim slabše bralo).«

Bralce naj spomnimo, da so doslej zabojniki, ki jih je pred leti dala namestiti »pokojna« tržaška pokrajinska uprava, imeli nalepke v štirih jezikih: poleg italijanščine še v angleščini, slovenščini in nemščini, pri čemer gre opozoriti, da je bilo italijansko besedilo napisano s črkami, ki so bile neprimerno večje od tistih, prisotnih v besedilu v ostalih jezikih. Zdaj pa so se pojavili zabojniki z napisi samo v italijanščini. »Je podjetje ACEGAS že porabilo stare nalepke, na katerih je bilo pisano, kaj gre v vsak zabojnik tudi v slovenščini? Ali pa so pozabili, kam so jih spravili? Več kot mesec dni smo vsi pod pritiskom večjih in hujših problemov, ki se bodo, upam, čimprej ublažili in izginili. Vsi si želimo, da bi se čimprej vrnili v normalno življenje. Morda pa bomo v normalnem življenju spet videli na zabojnikih (in ne samo tam) tudi našo ljubo slovenščino,« nekoliko sarkastično trpko zaključuje Danev.