Slovenščina temeljnega pomena na socialnem in zdravstvenem področju

Storitve na socialnem in zdravstvenem področju v slovenščini so temeljnega pomena, pandemski čas je zahtevo še dodatno okrepil. Slovenska kulturno-gospodarska zveza je v ta namen priredila spletno srečanje z Romano Maiano, odgovorno za socialnovarstveno službo občin julijsko-kraškega območja in tržaškimi občinskimi upraviteljicami. Na daljavo so se povezale devinsko-nabrežinska in zgoniška županja Daniela Pallotta in Monica Hrovatin ter dolinska in repentabrska občinska svetnica Franca Žerjal in Nadja Debenjak. Romana Maiano je v svojem izčrpnem nagovoru prisotnim opisala vse storitve, ki jih v slovenskem jeziku ponujajo uprave območja. Pereč problem predstavlja pomanjkanje zdravnikov in pediatrov z znanjem slovenskega jezika, pri čemer pa nimajo občine nobene pristojnosti.

Pogovor se je dotaknil tudi pomena slovenske socio-psiho-pedagoške službe, ki bi jo bilo potrebno kadrovsko podkrepiti in sistemsko razširiti tudi na Goriško. Pri tem so prisotni izpostavili, da razpisuje tržaška univerza letno eno mesto za dodiplomski študij logopedije za Slovence. V tem smislu je združitev tržaške in goriške zdravstvene ustanove lahko v teh okoliščinah prednost. Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je ob zaključku prosila, naj županje apelirajo na podpredsednika Dežele FJK in pristojnega za zdravstvo Riccarda Riccardija, da bi definitivno rešil problem.