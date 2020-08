Slovenščina v javni upravi peša

Na zahodnem krasu Občina Trst ne spoštuje zaščitnega zakona št. 38/2001. Slovenščina v javni upravi namreč peša oziroma primanjkuje. Prevodi na območju zahodnega Krasa so skratka zelo slabi ali jih sploh ni, obsoja predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze. Naveličana in jezna je na vrzel pisno opozorila tržaškega župana Roberta Dipiazzo in vrsto njegovih odbornikov ter jih zaprosila, naj ustrezno rešijo problem. Z zadevo je seznanila tudi senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc ter predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij Ksenijo Dobrila in Walterja Bandlja.

Tarča njenih kritik je neupoštevanje osmega člena zakona. Slednji predvideva, da se v občinah, kjer živijo Slovenci v Italiji, javne dokumente kateregakoli značaja objavlja tako v slovenščini kot v italijanščini. Načelo velja tudi za uradna obvestila in objave. Na osnovi sporočil številnih občanov in rajonskih svetnikov pa marsikaj ostaja le mrtva črka na papirju, spominja Maja Tenze. Ob gradbiščih so na primer marsikdaj napisi zgolj v italijanščini, ko pa se pojavijo tisti v slovenščini, so polni napak. Isto velja tudi za uredbe in sporočila podjetij, ki delujejo v konvenciji z Občino Trst.