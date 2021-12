Slovenščina za osnovnošolce in dijake

Na Večstopenjski šoli Divisione Julia v Drevoredu 20. septembra so se tudi letos, že tretje leto zapored, odločili za projekt Živjo. Kako si?, se pravi projekt poučevanja slovenskega jezika, ki je namenjen otrokom osnovne in prvostopenjske srednje šole. Gre za nekajurni (neobvezen) popoldanski tečaj, ki naj bi se – pogojnik je v danih epidemioloških razmerah obvezen – začel januarja in nadaljeval do konca šolskega leta.

Ravnateljica Večstopenjske šole Chiara Cacucci, ki je službo nastopila šele 1. septembra, je prepričano nadaljevala po poti, ki jo je nakazala njena predhodnica. »Osebno sem navdušena. Sama slovenščine žal ne govorim, sem pa sina vpisala na slovensko šolo. Ker pa sem diplomirala na visoki šoli za prevajalce in tolmače iz angleščine in španščine, mislim, da je spoznavanje novih jezikov nadvse koristno, saj otrokom odpira glave,« je dejala in dodala, da je skorajda nujno, da vsaj kaka šola v Trstu ponuja tečaje slovenščine.

Če bi kdo med bralci želel poučevati slovenščino osnovnošolce in dijake, se lahko še prijavi in pošlje svoj življenjepis. Vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani Večstopenjske šole www.ic-divisionejulia.edu.it, pod razdelkom razpisi, kjer so med drugim zabeleženi delovni pogoji in vse, kar od kandidata zahtevajo. Čas za vložitev prošnje se že izteka – morebitni interesenti morajo vso potrebno dokumentacijo predstaviti do jutrišnjega dne (16. decembra) ob 12. uri.