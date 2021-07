Slovenska komponenta DS: v Trstu Repinijeva in Čok

Slovenska komponenta Demokratske stranke se je odločila, da bo na volitvah za obnovitev tržaškega občinskega sveta predstavila Štefana Čoka in Valentino Repini. Volivci lahko namreč oddajo dva glasova – za moškega in žensko. Oba sta izrazila svojo razpoložljivost za kandidaturo, na vrsti pa je še nekaj potrebnih uradnih postopkov. Odločitev bodo morali najprej odobriti člani slovenske pokrajinske skupščine, nato pa je na vrsti še pokrajinsko vodstvo stranke.

Če bo sklep obveljal, se bo Valentina Repini potegovala za svoj drugi mandat v tržaškem občinskem svetu, v katerem je slovensko manjšino doslej zastopala z veteranom Igorjem Svabom (Slovenska skupnost). Junija 2016 je bila s 490 preferencami kot edina Slovenka DS izvoljena v tržaški občinski svet. Čok bi v primeru izvolitve predstavljal novost v tržaškem občinskem svetu, politične izkušnje pa si je med drugim že nabiral kot rajonski in pokrajinski svetnik.

Čeprav marsikaj ostaja še odprto, je cilj Slovencev v Demokratski stranki jasen: v mestnem svetu si želijo (vsaj) dva izvoljena predstavnika, kar jim v prejšnjem mandatu ni uspelo, saj so izvolili le enega.»Ne moremo si privoščiti, da nimamo močnih slovenskih imen. Slovenci smo del tega mesta, poleg tega imamo pomembno povezovalno vlogo v širšem družbenem kontekstu. Prisotni oziroma zastopani moramo biti na ključnih pozicijah in torej tudi v stranki z vidno vlogo na deželni in državni politični sceni,« ne ovinkari Maja Tenze, deželna koordinatorica slovenske komponente DS. Poleg občinskega sveta želijo Slovenci v DS okrepiti svojo prisotnost tudi v rajonskih svetih.

Levosredinska koalicija tržaškega županskega kandidata Francesca Russa, ki ga v prvi vrsti podpirata Demokratska stranka in njegova lista Punto franco, pa se vse bolj širi. Podpredsednika deželnega sveta in nekdanjega kandidata sta v četrtek uradno podprli še združenje 2030 in novonastala lista Mesto, kot ga želimo. Pred tem sta v spisku bili že manjši listi – upokojenci in mladi iz gibanja Volt. Z Russom se namerava povezati tudi stranka Slovenske skupnosti, konkretnih plati sodelovanja pa še niso razčlenili in točneje definirali, je potrdila Maja Tenze. Zmeniti se morajo, kako bi lahko najboljše stopili na skupno pot.