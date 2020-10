Slovenska ribiška dediščina v starem pristanišču

»Razstava je posvečena vsem slovenskim ribičem. Zdravko Caharija je znal ohraniti slovensko dediščino. Brez preteklosti namreč tudi prihodnosti ni.« S temi besedami je Polona Sketelj, kustosinja Slovenskega etnografskega muzeja (SEM), podala vodilno misel k razstavi Morje naše življenje; spomini nabrežinske ribiške družine, ki je na ogled v Skladišču 26 v tržaškem starem pristanišču. Odprtje je potekalo v četrtek pred bližnjo hidrodinamično centralo.

Razstava postavlja na ogled več kot 200 predmetov, ki jih je hranilo pet rodov Babčevih iz Nabrežine. Slovenski etnografski muzej je razstavo postavil leta 2018, potem ko se je Bogdan Petelin leta odločil podariti stričevo dediščino najpomembnejši slovenski državni narodnopisni instituciji. Predhodni korak se je zgodil dobrih šestdeset let prej. »Takratni kustos SEM Milko Matičetov je zagledal Babčevo čupo Marijo in uvidel njen etnografski pomen, tako da jo je odpeljal v Ljubljano, kjer je še danes na ogled kot edini ohranjen deblak s tega območja,« je povedala Polona Sketelj. Na razstavi je na ogled čupa, ki so jo izdelali nabrežinski jusarji.

Besedo, ki jo je bilo največkrat slišati na dogodku, povezoval ga je Marko Sancin, je »hvala«. Med SEM in tržaško gostiteljico Zvezo slovenskih kulturnih društev (ZSKD) so se spletle namreč trdne vezi. Med večerom so vsi poudarili njihovo zglednost predvsem v širšem zgodovinskem in geografskem kontekstu.

»Uresničitev projekta v negotovih časih omejitev, stisk in skrbi ima poseben pomen in nas pozitivno nagovarja tudi na globalnem nivoju,« je povedala Tanja Rožembergar, v. d. direktorice SEM. Podobne misli je izrazila tudi predsednica ZSKD Živka Persi: »Razstavo smo lahko postavili čisto blizu morja, tam, kjer bo tržaški pomorski muzej – v starem pristanišču, simbolu slavne preteklosti in vsi upamo tudi prihodnosti.«

Tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi se je skliceval na julijski predsedniški meddržavni zgodovinski poklon in poudaril svoje prepričanje v potrebo po čezmejnosti. Med izjavo medijem je pokazal tudi pripravljenost, da se dediščina slovenskega morja, ki jo prikazuje ta razstava, vključi v novi občinski pomorski muzej ter navzoče spodbudil k takojšnjim konkretnim korakom.