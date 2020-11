Slovenska smreka čez Fernetiče v Vatikan

Slovenska smreka, ki bo ob praznikih krasila Vatikan, je na tovornjaku prečkala slovensko mejo pri Fernetičih, poročajo Primorske novice in se tako približuje cilju. Gre za posebni prevoz na dolgem tovornjaku s priklopnikom, prekrita pa je z rumeno zaščito, na kateri je napis »L’albero di Natale dalla Slovenia - Città del Vaticano 2020«.

Gre za visoko smreko iz kočevskih gozdov, ki bo okrašena z ročno izdelanimi slovenskimi etnografskimi okraski, pa tudi za 42 manjših okrasnih dreves.

Celoten projekt bo državo po oceni vlade stal 100.000 evrov, od tega so 40.000 evrov predvideli za nakup in prevoz vseh dreves, 60.000 evrov pa za izvedbo delavnic za izdelavo okrasja in material, spremljevalni kulturni program, promocijske in druge spremljevalne aktivnosti.