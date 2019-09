Slovenska zastava spet na svojem mestu

Na pročelju sedeža repentabrske občine na Colu v sredo, ko se je po poletnem premoru ponovno sestal občinski svet, ni bilo slovenske zastave. Izobešeni sta bili le evropska in italijanska zastava. Odsotnost slovenske trobojnice je opazil opozicijski svetnik in nekdanji repentabrski župan Marko Pisani, ki je na to opozoril ob samem začetku zasedanja občinskega sveta. Zadeva je sicer prišla na vrsto tik pred koncem zasedanja, ob zadnji točki dnevnega reda, točneje med sporočili občinskih svetnikov. Tedaj je Marko Pisani – tik pred napovedjo svojega odstopa z mesta občinskega svetnika – ponovno pozval k izobešenju slovenske zastave, pri čemer je v podkrepitev omenil 6. člen deželnega zakona 27 iz leta 2001, po katerem je na območjih, kjer živijo pripadniki raznih deželnih jezikovnih skupnosti, na javnih občinskih poslopjih »poleg italijanske, evropske in deželne zastave izobešen tudi prapor tamkajšnje skupnosti«.

Včeraj je Marko Pisani, ki po odstopu iz repentabrskega občinskega sveta sicer ostaja pokrajinski sekretar stranke Slovenska skupnost, izjavil, da ga je odsotnost zastave na pročelju sedeža občine presunila, saj ne pomni, da bi repentabrski občinski svet kdaj zasedal, ne da bi bil ob tem izobešen slovenski prapor. »Toda odgovora nisem dobil,« je še povedal in dodal, da se mu zdi nerazumljivo, da je na devinsko-nabrežinskem županstvu v sredo, ko je tam prav tako zasedal občinski svet, visela slovenska zastava, »na naši občini pa ne«.

Županja Tanja Kosmina je pojasnila, da sama nikakor ni dala ukaza za umik slovenske zastave. »Žal je očitno prišlo do pomote z občinskimi uradi in zato zastave v sredo ni bilo,« je včeraj obrazložila, pri čemer ne izključuje možnosti, da je spodrsljaju botrovalo mnenje tržaškega prefekta, ki je julija javnost seznanil s stališčem, da na podlagi obstoječih zakonskih predpisov zastava slovenske narodne skupnosti v Italiji ne bi smela sovpadati z zastavo »tuje države«. Že včeraj pa je zastavo bilo mogoče ponovno opaziti na pročelju repentabrskega županstva.