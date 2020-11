Slovenske hvaležnice pri Sv. Justu ne bo

Še do petka, 13. novembra, je veljalo, da bo tradicionalna maša hvaležnica za slovenske vernike tržaške škofije v stolnici sv. Justa, ki je bila napovedana za jutri oz. nedeljo, 15. novembra, ob 16. uri vseeno potekala, čeprav ob upoštevanju vseh potrebnih varnostnih določil za zajezitev pandemije koronavirusa.

Danes zjutraj pa je prišla vest, da letos hvaležnica odpade: tako odločitev so pred kratkim sprejeli na tržaški škofiji zaradi zaostritve varnostnih ukrepov, potem ko je Furlanija - Julijska krajina prešla iz rumenega v oranžno območje s posledično prepovedjo prostega prehajanja med občinami.

Spričo tega duhovniki, verniki, skavti in pevci, ki delujejo v župnijah, ki se nahajajo v drugih občinah tržaškega ozemlja, ne bi mogli priti v Trst.Vest o odpovedi maše hvaležnice so sporočili iz Slovenskega pastoralnega središča v Trstu, ki vsako leto prireja to versko slovesnost, obvestilo je objavljeno tudi na njihovi spletni strani.

To bo menda prvič v zgodovini te slovesnosti, ki poteka vse od leta 1981, da hvaležnica za slovenske vernike odpade. Gre drugače za vsakoletno srečanje slovenskih katoličanov s Tržaškega s krajevnim škofom ter izraz zahvale za darove zemlje, zato verniki vsako leto tudi prinesejo izbor pridelkov in proizvodov s Krasa in iz Brega ter tržaških predmestij, ki gredo v karitativne namene. Geslo letošnje hvaležnice bi se moralo glasiti Voda, blagoslov zemlje in je bilo uglašeno na tematiko letošnje zahvalne nedelje, ki jo je na drugo nedeljo v novembru obhajala katoliška cerkev v Italiji in kjer je bil poseben poudarek dan na pomenu vode kot skupne in javne dobrine.