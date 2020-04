Slovenske knjige od knjigarne do doma

Od prihodnjega tedna bomo lahko po spletu naročili in nato na dom prejeli slovenske knjige. Tako je danes Primorskemu dnevniku zagotovil Ivo Corva, upravitelj Tržaškega knjižnega središča (TKS) na Trgu Oberdan. Pandemija novega koronavirusa in posledični ukrepi za zajezitev njegovega širjenja so se močno zagrizli tudi v delovanje slovenske knjigarne v Trstu, ki je bila prisiljena začasno zapreti svoja vrata.

TKS doslej še ni imelo svoje spletne strani, izredno stanje je tako po sili razmer ponudilo otipljivo priložnost za zasuk v to smer.