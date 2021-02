Slovenske kupce nadomestili italijanski

Slovenskih kupcev že od oktobra ni na spregled, trgovci na tej strani meje pa vedo povedati, da so v tem času pridobili italijanske, se pravi tiste, ki so navadno zahajali po nakupih k sosedom. V trgovinah na italijanskem obmejnem pasu se seveda ne veselijo prepovedi prečkanja državnih meja med Slovenijo in Italijo, ocenjujejo pa, da so upad »slovenskega prometa« vsaj nadoknadili z »italijanskim«.

Še pred tridesetimi leti je res veljalo, da so se Slovenci spuščali zlasti do italijanskih obmejnih krajev po raznoraznih nakupih, saj je bila bera doma bolj skromna – danes pa je v Sloveniji res vse (ali skoraj) mogoče najti, kljub temu pa se za določene izdelke še vedno raje odpeljejo v Italijo. Pravzaprav smo danes priča obratnemu pojavu, ko se italijanski kupci trumoma vozijo »čez mejo« po gorivo in meso, seveda, pa tudi v lekarno, k frizerki in daleč največ v diskonte z vabljivimi cenami, saj jim koriščenje storitev pri sosedih pomeni precejšnji prihranek.