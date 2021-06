Slovenski in vzhodnoevropski filmski biseri

Včasih gozdne živalice brihtno zavedejo lovca do lastne pasti, male čebele premagajo velikega čmrlja in zaljubljene miške se izmuznejo lačnemu mačkonu. Ravno tako se je posrečilo protagonistom prvih slovenskih animiranih filmov, ki so jih občinstvu predstavili v soboto v gledališču Miela. Gre se za presenetljivo kvalitetne poskuse lutkovnih animiranih filmov, ki so jih posneli na 35-milimetrskem traku v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Poleg ravnokar odkritega malega zaklada so v gledališču Miela na velikem platnu predvajali izbor današnjih najboljših kratkometražnih animiranih filmov za otroke z Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. Dogodka sta potekala v okviru 32. Tržaškega filmskega festivala (Trieste film festival - TSFF) pod vodstvom Fabrizija Grosolija in Nicolette Romeo. TSFF dei Piccoli – Tržaški filmski festival za otroke in mladostnike – je potekal preteklo soboto in nedeljo.

Med vikendom, ki je bil v celoti posvečen najmlajšim gledalcem, so si slednji lahko ogledali še sovjetski animirani film Leva Atamanova Snežna kraljica, izbor kratkometražnih animiranih filmov, ki so nastali v obdobju od konca petdesetih do sedemdesetih let v državah nekdanjega vzhodnega bloka in italijanske avtorske risanke posvečene pravljicam in ljudskim pripovedkam. Poleg projekcij je TSFF ponudil predstave, delavnice in sprehode. V nedeljo je bila na vrsti predstava Storia di una stella marina – Zgodba o morski zvezdi v produkciji Hiše glasbe in glasbene šole Scuola di Musica 55 v slovenskem in italijanskem jeziku. Predstavo je napisal Vincenzo Stera v sodelovanju z Danielejem Dibiaggijem, Saro Zanni in Annaliso Metus. V njej je nastopila uveljavljena igralka Lara Komar.

»Kaj vsega se je skrivalo v arhivu ljubljanske kinoteke, sem odkril čisto naključno in to je bilo zame krasno presenečenje,« je dejal Igor Prassel, odgovoren za programiranje Slovenske kinoteke, ki je v gledališču Miela predstavil slovenske lutkovne animirane filme. Črno-bele in barvne kratkometražce, ki predstavljajo pomemben del slovenske zgodovine filma, so v muzeju v Ljubljani ravnokar digitalizirali.