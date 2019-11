Slovenski minoriti molili v bunkerju gestapa

»Nebeški Oče, ti si v času sovraštva in vojne prebudil ogenj ljubezni v čistem in plemenitem srcu svojega služabnika patra Placida Corteseja, ponižnega in zvestega sina sv. Frančiška,« je bilo včeraj slišati molitev v kletnih prostorih palače na Trgu Oberdan, kjer je nacistična tajna policija gestapo med letoma 1943 in 1945 imela svoj sedež. Zadonela je tudi Salve Regina.

Gestapov bunker, kot se je uveljavilo ime za srhljive prostore neopisnega trpljenja, je skupina slovenskih patrov minoritov obiskala ob 75-letnici mučeniške smrti patra Placida Corteseja, čigar življenje je po dolgem in neusmiljenem mučenju 15. novembra 1944 nemara ugasnilo ravno v teh podzemnih prostorih. Njegovega trupla niso nikoli našli, zato obstaja utemeljen sum, da so ga sežgali v Rižarni. Kljub mučenju v svojem enomesečnem bivanju v gestapovskem bunkerju ni nikogar izdal. Placido Cortese je bil rojen na Cresu, v fašističnem in nacifašističnem času je služboval v Padovi, kjer je pomagal tudi številnim Slovencem in Hrvatom, zaprtim v tamkajšnjem taborišču.

Poleg Placida Corteseja so bili v teh prostorih zaprti tudi Boris Pahor, ki je svoje spomine zapisal v delu Trg Oberdan, pa tudi slikar Zoran Mušič in antifašist Ljubo Sušić.