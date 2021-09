Slovenski volilci in volilke naj se poslužijo dvojezičnih volilnih izkaznic

Krovni organizaciji SKGZ in SSO skupaj s Službo Zajezik pozivata vse volivce in volivke, ki pripadajo slovenski narodni skupnosti in živijo v občinah, kjer se izvajajo določila zaščitnega zakona 38/2001 in kjer bodo v nedeljo in ponedeljek potekale volitve za obnovo občinskih in rajonskih svetov, da se poslužijo dvojezičnih volilnih izkaznic.

»Gre za pomembno in temeljno pravico, ki jo moramo izkoristiti ob takih prilikah, da uveljavimo dostojanstvo našega slovenskega jezika še posebno ob tako pomembnem trenutku, kot so volitve. To pa ni samo pravica, je tudi odgovornost, da za naš slovenski jezik poskrbimo v prvi vrsti sami kot posamezniki in kot skupnost, Vzemimo pravico v svoje roke!« piše v skupnem sporočilu za medije.

Dvojezične volilne izkaznice so na voljo v volilnih občinskih uradih in za nje je mogoče zaprositi ob predvidenih uradnih urah. Pri tem ne gre pozabiti, da je volilni občinski urad v dneh, ko potekajo volitve, odprt tudi v soboto in ponedeljek.