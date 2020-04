Slovesnost v Rižarni bo

Spominske svečanosti ob 25. aprilu ne bomo pogrešali. Kljub omejitvam za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom, so se Občina Trst, druge občine na Tržaškem ter združenja in organizacije, ki sodelujejo pri organizaciji proslave, odločili, da se ne bodo odrekli praznovanju 75. praznika osvoboditve izpod nacifašizma.

Tržaška Rižarna je, kot vsi muzeji v Italiji, zaprta za javnost. Zato bo spominska svečanost potekala za zaprtimi vrati, v okrnjeni, a morda do žrtev še bolj spoštljivi obliki. Prvič bodo namreč vsi župani nastopili s skupnim govorom v italijanskem in slovenskem jeziku, ki ga bodo skupaj pripravili in odobrili. Prebral pa ga bo tržaški župan Roberto Dipiazza.

O vsebinah in poteku dogodka so se organizatorji zmenili na video konferenci, ki je potekala v torek. Poleg županov bo v Rižarno lahko vstopil le en predstavnik vsakega združenja ali organizacije. Te lahko do jutri na tržaško občino prijavijo ime osebe, ki bo prisotna na slovesnosti. Po napovedih bodo med slovesnostjo položili le en skupen venec, v Rižarni pa ne bo zaplapolala nobena zastava.

»Pravilno je, da se tudi v izrednih razmerah poklonimo padlim in praznujemo osvoboditev izpod nacifašizma, zato smo takoj sprejeli predlog svečanosti za zaprtimi vrati,« je povedal tržaški predsednik združenja VZPI-ANPI Fabio Vallon. »Želeli smo si, da bi poleg govora županov lahko pripravili združeni govor tudi drugi organizatorji. Trenutno preverjamo, ali bi lahko 25. aprila položili vsaj en venec na druge spomenike padlim na Tržaškem,« je še dodal Vallon.