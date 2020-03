Smer humanitarne poti se je zelo hitro obrnila

Tržaško društvo Nihao Panda že več let širi kitajsko kulturo na Tržaškem preko delavnic, tečajev, potovanj in raznih dogodkov. Priljubljeno središče za vse Italijane in Slovence, ki so tako ali drugače povezani s Kitajsko, se je v času izrednih razmer zaradi koronavirusa spremenilo v pravi humanitarni most. Že januarja in februarja so iz Italije na Kitajsko pošiljali zaščitne maske in drugo opremo, ki so jo nabavili pri številnih evropskih proizvajalcih. Pošiljke so pristajale v Hongkongu, nato pa so jih znanci prevzemali z avtomobili in jih prevažali na Kitajsko. Takrat je bila tam epidemija na višku.

Smer humanitarne pomoči pa se je nato hitro obrnila. »V bližini Šanghaja in še marsikje so nekatere tovarne v tem obdobju preusmerile proizvodnjo v izdelavo zaščitnih mask in druge zdravstvene opreme,« je pojasnila predstavnica društva Nataša Gombač, tržaška Slovenka, ki se s predsednico društva Jili Yao v teh dneh poteguje za dobavo zaščitnih mask na mednarodni ravni. Njuno delo je sicer že obrodilo bogate sadove, saj so v sodelovanju s tržaško kitajsko skupnostjo v teh dneh podarili že 10.000 mask zdravstvenemu podjetju Asugi in jih namenili predvsem tržaškim domovom za starejše občane.

»Maske smo začeli deliti že pred enim mesecem. Nekateri Kitajci, ki so se v času kitajskega novega leta vrnili v Trst – in opravili prostovoljno preventivno karanteno – so s sabo prinesli lepo število zaščitnih mask. Nekaj jih je ostalo iz pošiljk, ki smo jih iz Trsta ob začetku leta namenili na Kitajsko. Akcijo smo tako začeli zelo zgodaj in maske oddali kar v poštne nabiralnike. Odločili smo se za pomoč starejšim in zaposlenim v marketih, saj so nam Kitajci, ki so že preživeli izredno stanje na drugi strani sveta, takoj razložili, kdo je lahko najbolj izpostavljen okužbi s koronavirusom.« Enostavna, a učinkovita pomoč, ki se zdaj vije po mednarodnih kanalih. V prihodnjih dneh bo v Trst prispelo kar 100.000 zaščitnih kirurških mask ter 10.000 mask modela N95 s filtrom.

Medicinska oprema je zelo dobrodošlo darilo, ki pa potuje po običajnih kanalih, kot katerakoli druga pošiljka in je podvržena carinam. Za upravljanje teh postopkov in za stroške, ki niso visoki in so v bilanci zdravstvenih podjetji že vključeni, mora sicer poskrbeti prejemnik: »Tudi v tej fazi je naša pomoč zelo pomembna, saj se mora z dobaviteljem – v glavnem gre za centre, ki se nahajajo v severni Evropi – soočati podjetje, ki pošiljko prejme. Večkrat so to uradi, ki ne obvladajo takih postopkov ali tujega jezika,« je obrazložila Nataša.

Dragocene pošiljke ne potujejo le v Trst, Italijo ali Evropo, ampak povsod, kjer je stanje kritično. »Moraš se potegovati, saj se iz Kitajske pravilno odločajo, da podarijo opremo organizacijam, ki jih najbolj potrebujejo. Trst ni na seznamu t. i. rdečih območij, zato moraš biti še posebno diplomatski in razložiti darovalcem, da je pomanjkanje opreme tudi pri nas lahko usodno. Na Kitajskem pa so sicer navajeni pomagati tako sosedu kot oddaljenemu znancu. Zato so vse te pošiljke v skladu z njihovo filozofijo,« je zaključila Nataša Gombač, dobra poznavalka kitajskih razmer.